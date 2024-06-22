В Воронеже умер заслуженный артист России Михаил Мальцев

Михаил Мальцев родился 4 июня 1950 года. В 1985-м окончил Воронежскую академию искусств. Работу и творческую судьбу он связал с Воронежским государственным театром кукол имени Валерия Вольховского, где проработал более 40 лет. Сыграл множество ролей «детского» и «взрослого» репертуаров, снимался в кино. Звание заслуженного артиста РФ ему было присвоено в 2003 году.