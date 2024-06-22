В Челябинской области спустя три дня нашли пропавшего после ДТП мужчину

Пропавший после ДТП на трассе М-5 «Урал» житель Сатки Артем Дергалев найден живым. Об этом сообщила в социальной сети его сестра Ксения. Машина ее брата 18 июня вылетела в кювет и перевернулась, а сам он бесследно исчез, передает корреспондент chel.aif.ru.
Как сообщалось ранее, машину Артема нашли среди деревьев в километре от стелы на повороте в Сатку в сторону Уфы. Очевидцы рассказывали, как водитель вылез из покореженного авто и пошел босиком в лес. Позднее неподалеку нашли обрывки окровавленной одежды и следы ног.
Накануне утром Ксения писала, что похожего на ее брата человека 19 июня видели идущим вдоль трассы в сторону Бакала, в 8−9 километрах от места ДТП. Он хромал, у него была травмирована рука. Также сообщалось о человеке, который ночью 21 июня сидел у дорожного знака в 10 километрах от поворота на Сатку в сторону Челябинска. Однако обследование территорий по этим ориентирам ничего не дало. Тем временем полиция изучала записи с дорожных камер. К поискам подключились волонтеры и МЧС.
Накануне вечером Ксения написала, что ее брата наконец нашли живым.
«Огромная благодарность всем неравнодушным за распространение информации и помощь в поиске», — написала женщина.