В Челябинской области спустя три дня нашли пропавшего после ДТП мужчину

Накануне утром Ксения писала, что похожего на ее брата человека 19 июня видели идущим вдоль трассы в сторону Бакала, в 8−9 километрах от места ДТП. Он хромал, у него была травмирована рука. Также сообщалось о человеке, который ночью 21 июня сидел у дорожного знака в 10 километрах от поворота на Сатку в сторону Челябинска. Однако обследование территорий по этим ориентирам ничего не дало. Тем временем полиция изучала записи с дорожных камер. К поискам подключились волонтеры и МЧС.