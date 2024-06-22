В России и за рубежом прошли акции ко Дню памяти и скорби

«Акция объединила более миллиона человек в России и за рубежом. В этом году свечи памяти зажгли более чем в 50 странах. Помним каждого и благодарим за нашу жизнь и наше настоящее», — отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.