ГАИ на выходных следит за пешеходами и велосипедистам в двух регионах

«Особое внимание — соблюдению ПДД велосипедистами и пешеходами, в том числе на средствах персональной мобильности», — отметил в Госавтоинспекции.
Там также напомнили, что проезжую часть можно пересекать по велопереезду, а когда его нет — по пешеходному переходу, но с безопасной скоростью. Также в темное время суток, особенно за городом, нужно использовать одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами.
«Пешеходам на средствах персональной мобильности необходимо двигаться по велодорожке, а при ее отсутствии — по тротуару. Скорость не должна превышать 25 км/ч», — отметили в ГАИ.
В тех случаях, когда на велосипеде разрешена езда по автодорогам, нужно соблюдать ряд правил безопасности. На загородных дорогах, например, нужно ехать справа от полосы, которая обозначает край проезжей части. Перед тем как повернуть, необходимо убедиться в безопасности маневра.
«При этом все маневры должны сопровождаться жестом руки», — напоминает ГАИ.