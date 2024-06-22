Южноуральцев призвали прыгать в офисе

Долгое сидение на рабочем месте без физической разрядки чрезвычайно вредно для нашего организма. Для улучшения самочувствия врачи настоятельно рекомендуют в течение дня проводить регулярные зарядки.
Например, ходить на месте в течение 15 минут. Интенсивность такой «тренировки» можно повышать и понижать в зависимости от подготовки органов дыхательной и сосудистой системы.
Также врач Максим Угнивенко указывает, что полезными могут и прыжки на месте. Стопы стоит полностью отрывать от пола. Такая зарядка улучшит лимфоток и улучшит состояние организма.
Только не переусердствуйте, важно рассчитывать нагрузку. Так, если у вас имеется лишний вес более 20 килограммов, то стоит практиковать лёгкую ходьбу и лёгкие прыжки.
Делать упражнения можно где угодно (они не требуют много места), но лучше перед зеркалом, чтобы отслеживать включённость суставов и мышц в выполнение упражнений.
«Результат будет заметен уже через две недели — при условии соблюдения норм в питании. Чрезмерно калорийный рацион пятнадцатиминутная активность не компенсирует», — отмечает Угнивенко.