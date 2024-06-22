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Добрые дела в Молдове под запретом: В Кишиневе фермеру не разрешили раздать людям персики бесплатно — их просто пришлось выкинуть

Что это у нас за власти такие, что любое доброе дело находится под запретом?

Источник: Комсомольская правда

Автор ролика был на рынке в Кишиневе и не продал все свои персики.

Вышел на Ботанике и начал раздавать фрукты людям бесплатно. Приехали из Претуры и начали запрещать ему раздавать. Сказали, что нужно специальное разрешение, чтобы раздавать.

В конце мужик показывает, что он просто выкинул фрукты…

Что это у нас за власти такие, что любое доброе дело находится под запретом? Человек хотел сделать людям добро, порадовать их, а власть, народная, между прочим, которую мы избираем, выходит выступает против этого самого народа, против нас с вами!