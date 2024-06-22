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Более чем в 300 населенных пунктах Молдовы перепись населения на завершающем этапе

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В процессе переписи населения в Молдове на сегодняшний день приняли участие более 2 миллионов 377 человек, учтено около 1,6 миллиона единиц жилья, в том числе незанятое.

Источник: Sputnik.md

По словам главы Национального бюро статистики (НБС) Олега Кары, в более чем 300 населенных пунктах страны процесс переписи находится на завершающем этапе — там уже составляют итоговые документы.

«В большинстве районов страны охват переписьи составляет более 96%, исключение — муниципий Кишинев, где показатель ниже 92%. Перепись продвигается медленнее всего в секторах Центр, Буюканы и Рышкановка, а также в пригородах Дурлешты, Ставчены, Кодру и Гидигич. Повышенные показатели зафиксированы в секторе Ботаника и пригородах Бэчой, Сынжера, Кондрица, Трушены», — отметил Кара.

Ниже среднего показателя по стране охват населения переписью наблюдается в Бессарабском, Кагульском, Каларашском, Чимишлийском, Дубоссарском, Каушанском, Страшенском и Яловенском районах.

Перепись населения и жилищ стартовала в правобережной части Молдовы 8 апреля, продлится она до 7 июля. Первоначально было заявлено, что к работе привлекут 4000 переписчиков, однако позже в НБС рассказали, что в процессе переписи задействованы 3800 переписчиков. Им также помогают наблюдатели, которые могут предоставить дополнительно информацию, а также специалисты в секторе IT, логистики, геолокации.

Информация, собранная в ходе переписи, будет использоваться в том числе для расчета численности постоянного населения Республики Молдова, а также для создания базы для статистических исследований в домохозяйствах.