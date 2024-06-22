Более чем в 300 населенных пунктах Молдовы перепись населения на завершающем этапе

Перепись населения и жилищ стартовала в правобережной части Молдовы 8 апреля, продлится она до 7 июля. Первоначально было заявлено, что к работе привлекут 4000 переписчиков, однако позже в НБС рассказали, что в процессе переписи задействованы 3800 переписчиков. Им также помогают наблюдатели, которые могут предоставить дополнительно информацию, а также специалисты в секторе IT, логистики, геолокации.