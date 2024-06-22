Приглашенного в парламент Канады Гунько назвали причастным к убийству сотен граждан СССР

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Гунько, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После международного скандала спикер ушел в отставку.