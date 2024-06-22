Икону «Троица» увезли в Троице-Сергиеву лавру

Решение о возвращении святыни на ее историческое место было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2023 года. Летом того же года Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Троица» в лавру. С 5 января этого года святыня временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве и доступна для поклонения.