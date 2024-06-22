Икону «Троица» увезли в Троице-Сергиеву лавру

Из капсулы, в которой икона была в храме, ее перенесли в специальный ящик и погрузили в машину для перевозки художественных ценностей компании «Арт-курьер», машину сопровождала дорожно-патрульная служба.
Всенощное бдение в субботу и божественную литургию в воскресенье в Троице-Сергиевой лавре возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в монастыре.
«Троица» была написана преподобным Андреем Рублевым в первой половине XV века для иконостаса Троицкого собора лавры по просьбе преподобного Никона Радонежского — ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Все последующее время икона находилась в соборе, а в 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР образ был передан в Государственную Третьяковскую галерею. В иконостас храма поместили список (копию) иконы, созданный реставратором Николаем Барановым.
Решение о возвращении святыни на ее историческое место было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2023 года. Летом того же года Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Троица» в лавру. С 5 января этого года святыня временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве и доступна для поклонения.