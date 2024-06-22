В Ростове в День памяти и скорби зажгли тысячи свечей

В Ростове в День памяти и скорби, ранним утром местные жители зажгли тысяч свечей. Таким образом они почтили память тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Мы помним и эту память передадим следующим поколениям. Мы не допустим повторения: фашизм и нацизм должны быть уничтожены! Именно эти цели стоят перед нашими солдатами, воюющими в зоне СВО, — отметил Алексей Логвиненко.
Также в сквере имени Фрунзе ростовчане возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.