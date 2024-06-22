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В Ростове в День памяти и скорби зажгли тысячи свечей

Ростовчане почтили память погибших во время Великой Отечественной войны.

Источник: телеграм-канал Алексея Логвиненко

В Ростове в День памяти и скорби, ранним утром местные жители зажгли тысяч свечей. Таким образом они почтили память тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Мы помним и эту память передадим следующим поколениям. Мы не допустим повторения: фашизм и нацизм должны быть уничтожены! Именно эти цели стоят перед нашими солдатами, воюющими в зоне СВО, — отметил Алексей Логвиненко.

Также в сквере имени Фрунзе ростовчане возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

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