В Ростове в День памяти и скорби зажгли тысячи свечей

В Ростове в День памяти и скорби, ранним утром местные жители зажгли тысяч свечей. Таким образом они почтили память тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.