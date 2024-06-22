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Штормовое предупреждение объявили на Среднем Урале на 23 июня

На регион надвигаются грозы с градом.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 74% 761 мм рт. ст. +24°

В региональном МЧС предупредили жителей о надвигающейся непогоде.

«По данным синоптиков, 23 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, град, порывы ветра при грозах до 15 метров в секунду», — говорится в оперативном сообщении.