Штормовое предупреждение объявили на Среднем Урале на 23 июня

В региональном МЧС предупредили жителей о надвигающейся непогоде.
«По данным синоптиков, 23 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, град, порывы ветра при грозах до 15 метров в секунду», — говорится в оперативном сообщении.
На регион надвигаются грозы с градом.
В региональном МЧС предупредили жителей о надвигающейся непогоде.
«По данным синоптиков, 23 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, град, порывы ветра при грозах до 15 метров в секунду», — говорится в оперативном сообщении.