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Автомобиль УАЗ отправили из Иркутска бойцам СВО

Ключи от автомобиля уже переданы бойцам СВО.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

22 июня в Иркутске отправили автомобиль УАЗ в зону СВО для наших бойцов. Ранее военнослужащие из войсковой части, подразделение которых базируется в ДНР, обратились в администрацию с просьбой помочь в покупке именно такой машины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

— Наша с вами обязанность — поддерживать военнослужащих, вместе делать все, чтобы приблизить Победу. Спасибо всем, кто помогает в этом важном деле, — отмечает Руслан Болотов.

Автомобиль УАЗ необходим бойцам для транспортировки боеприпасов, раненых, продуктов и для выполнения других важных задач. Машина была приобретена буквально за два дня. Ключи уже переданы бойцам СВО. Осталось только доставить его «за ленточку».