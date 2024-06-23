Автомобиль УАЗ отправили из Иркутска бойцам СВО

22 июня в Иркутске отправили автомобиль УАЗ в зону СВО для наших бойцов. Ранее военнослужащие из войсковой части, подразделение которых базируется в ДНР, обратились в администрацию с просьбой помочь в покупке именно такой машины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.