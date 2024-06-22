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Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Традиционная церемония прошла в Александровском саду.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны. Традиционная церемония прошла в Александровском саду.

Под звуки траурного марша в исполнении военного оркестра почетный караул установил венок на стойку перед Вечным огнем у Кремлевской стены. Глава государства, склонив голову, подошел к венку, за ним последовали другие участники церемонии — ветераны Великой Отечественной, вооруженных сил, командующие подразделениями российской армии.

Президент поправил на венке ленты, выполненные в цветах российского флага, на которых золотом выведена надпись «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Отойдя, под мерные звуки метронома минутой молчания Путин почтил память советских воинов, отдавших жизнь за свою Родину.

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