Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент поправил на венке ленты, выполненные в цветах российского флага, на которых золотом выведена надпись «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Отойдя, под мерные звуки метронома минутой молчания Путин почтил память советских воинов, отдавших жизнь за свою Родину.