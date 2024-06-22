Что можно и нельзя делать на Троицу 23 июня, которую называют Пятидесятница

В Беларуси православные верующие 23 июня 2024 года празднуют день Святой Троицы. Праздник всегда выпадает на 50-й день после Пасхи. Отсюда появилось название Пятидесятница. Однако существует еще название Семуха. Так праздник Троицы называют в Беларуси. Название связано с тем, что она отмечается через семь недель после Воскресения Христова.
Троица, история
Согласно преданию, на 50-й день после Пасхи на землю сошел Святой Дух. Указанное событие предвещал Господь. Таким образом люди смогли увидеть третью ипостась Бога. Речь идет про Бога-Отца, Бога-Сына, Святого Духа.
Троица, традиции
По традиции, на Троицу принято ходить в храмы на службу. К слову, на указанный праздник иконы в церквях украшают листьями и цветами. С собой прихожане берут зелень и ветви березы, являющиеся символом праздника. Их принято освещать, а затем украшать ими дом или же ставить в вазы. На Пятидесятницу пекут каравай, который обязательно должны попробовать все члены семьи. Считалось, что они символизируют Солнце. Празднуют Троицу всей семьей, устраивая застолья. В указанный день пост не предусматривается.
Троица, что нельзя делать
Не следует заниматься тяжелым физическим трудом. Под запретом находятся работы на огороде и бытовые дела. Кроме того, до Троицы старались все посадить на огороде. Нельзя ругаться, провоцировать ссоры. Не следует злоупотреблять алкогольными напитками. Не рекомедуется на Пятидесятницу посещать кладбища.
Троица, что можно делать
По традиции, на праздник ходили в церковь, освещали ветки березы и зелень, которыми украшали дом или же ставили в вазу. Праздник встречали с родными и близкими, устраивая застолья. Обязательным блюдом был каравай. Также на стол ставили блины, яйца. Считалось, что подобным можно привлечь достаток. На Троицу принято свататься.
Троица, народные приметы
Согласно приметам, дождливая погода предсказывает урожай грибов. В том случае, если на Троицу пошел ливень, то ждали теплого лета. Жаркая погода указывала на неурожайный год.