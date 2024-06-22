Что можно и нельзя делать на Троицу 23 июня, которую называют Пятидесятница

По традиции, на Троицу принято ходить в храмы на службу. К слову, на указанный праздник иконы в церквях украшают листьями и цветами. С собой прихожане берут зелень и ветви березы, являющиеся символом праздника. Их принято освещать, а затем украшать ими дом или же ставить в вазы. На Пятидесятницу пекут каравай, который обязательно должны попробовать все члены семьи. Считалось, что они символизируют Солнце. Празднуют Троицу всей семьей, устраивая застолья. В указанный день пост не предусматривается.