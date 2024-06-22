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В Калининграде зажгли традиционную «Свечу памяти»

Жители самого западного региона страны присоединились в День памяти и скорби ко всероссийской мемориальной акции.

Источник: Российская газета

Ровно в четыре часа утра, несмотря на дождь и ветер, калининградцы зажгли лампады и свечи на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в областном центре.

Всего почтить память солдат 11-й гвардейской армии, которые в далеком 1945 году ценой собственной жизни штурмовали Кенигсберг (нынешний Калининград), пришли больше трехсот жителей региона. Среди них — представители власти, военнослужащие, общественники, школьники и кадеты, представители фонда «Защитники отечества». В памятном мероприятии также принял участие врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Свеча памяти» прошла по всем муниципалитетам российского эксклава. Организаторы и участники акции выкладывали на мемориалах из свечей традиционного голубя мира и надпись «Помним».

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