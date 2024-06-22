В Калининграде зажгли традиционную «Свечу памяти»

Всего почтить память солдат 11-й гвардейской армии, которые в далеком 1945 году ценой собственной жизни штурмовали Кенигсберг (нынешний Калининград), пришли больше трехсот жителей региона. Среди них — представители власти, военнослужащие, общественники, школьники и кадеты, представители фонда «Защитники отечества». В памятном мероприятии также принял участие врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.