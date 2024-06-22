В Москве простились с погибшим в ДНР фотокорреспондентом Цицаги

Никите Цицаги было 29 лет. Он сотрудничал с несколькими российскими СМИ, в том числе агентством ТАСС и изданием Lenta.ru. В июне 2023 года он получил журналистскую премию «Редколлегия» за репортаж «Все горит и ничего нету» из города Шебекино в Белгородской области.