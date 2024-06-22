В Щелково простились с Егором Зайцевым

«Пока в голове не укладывается. Каждый раз просыпаешься и думаешь, что это фейк-новость, неправда. Был очень добрым человеком, с юмором ко всему относился. Был очень верующий. Совершенно не тем, каким рисовали его всякие недоброжелательности. Царствие ему небесное, вечная память. Теперь уже никто точно не сможет ни разлучить, ни поругать отца и сына, теперь они навсегда вместе», — сказал певец Юлиан, вспоминая Егора Зайцева.