Девять нижегородских аспирантов получили стипендию Президента РФ: 8 аспирантов ННГУ имени Лобачевского и 1 аспирант НГТУ имени Алексеева. Они будут получать по 75 тысяч рублей в месяц.
Всего в стране выбрали 500 ученых, которые удостоились премии. Все они участвуют в научных исследованиях, соответствующих приоритетам Стратегии научно-технологического развития России. Стипендия будет выплачиваться от года до четырёх лет.
Аспиранты ННГУ имени Лобачевского, получившие премию, занимаются изучением химии, биологии и информационных технологий.
Кроме того, вместе с заявками аспирантов конкурсная комиссия оценивала достижения их научных руководителей.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что нижегородец стал победителем премии «Лидеры России. Признание».