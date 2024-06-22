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Девять нижегородских аспирантов получили стипендию Президента РФ

Девять нижегородских аспирантов выиграли президентскую стипендию. Об этом сообщает институт аспирантуры и докторантуры ННГУ имени Лобачевского.

Источник: Freepik

Девять нижегородских аспирантов получили стипендию Президента РФ: 8 аспирантов ННГУ имени Лобачевского и 1 аспирант НГТУ имени Алексеева. Они будут получать по 75 тысяч рублей в месяц.

Всего в стране выбрали 500 ученых, которые удостоились премии. Все они участвуют в научных исследованиях, соответствующих приоритетам Стратегии научно-технологического развития России. Стипендия будет выплачиваться от года до четырёх лет.

Аспиранты ННГУ имени Лобачевского, получившие премию, занимаются изучением химии, биологии и информационных технологий.

Кроме того, вместе с заявками аспирантов конкурсная комиссия оценивала достижения их научных руководителей.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что нижегородец стал победителем премии «Лидеры России. Признание».

образование