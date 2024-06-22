Ростовчане останутся без электричества в конце июня

В понедельник, 24 июня, электричества не будет в домах № 6−10, 3, 11−15 на улице Механизаторов и домах № 9, 10/4 на улице Орской, также на улице Курганной, 61 — 85, 62 — 74; Окраинной, 2 — 6, 1 — 7; переулке Проектируемом, 1−7; Нансена, 2 −16. Ограничение там продлится с 09.00 до 17.00. 25 июня свет отключат на проспекте 40-летия Победы, 96 −178; Новостроевской улице, 25 — 61, 32 — 84, а также переулке Гельца, 51 — 53, 50 — 64, 101 −113. В среду отключения электричества запланированы на улице Алма-Атинской, 1, 24А; Щаденко 2/256, 2, а также на улицах Природной, Средней, Элитной, Верхней и С/Т «Темерник». С полным списком домов, попадающих в зону отключения электроэнергии, можно ознакомиться на сайте «Доэнерго».