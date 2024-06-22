Грозы, ливень, град: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Погодное предупреждение связано с грозами, ливнями и сильным шквалистым ветром, которые специалисты прогнозируют днем в субботу, а также в ночные и утренние часы в воскресенье.
В субботний день буйство погоды, по прогнозам, продлится до 17 часов дня и затронет преимущественно западные районы, ожидаются грозы, местами сильные ливни и град, шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Синоптики предупреждают, что грозовая обстановка может сохраниться до конца дня.
Ночью и утром воскресенья грозы могут наблюдаться во многих районах страны, они также будут сопровождаться ливнями и шквалистым ветром.