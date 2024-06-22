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Грозы, ливень, град: в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Синоптики объявили на выходные в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за погодных условий, сообщение об этом содержится в официальных аккаунтах МЧС и на сайте Белгидромета.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 74% 761 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

Погодное предупреждение связано с грозами, ливнями и сильным шквалистым ветром, которые специалисты прогнозируют днем в субботу, а также в ночные и утренние часы в воскресенье.

В субботний день буйство погоды, по прогнозам, продлится до 17 часов дня и затронет преимущественно западные районы, ожидаются грозы, местами сильные ливни и град, шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Синоптики предупреждают, что грозовая обстановка может сохраниться до конца дня.

Ночью и утром воскресенья грозы могут наблюдаться во многих районах страны, они также будут сопровождаться ливнями и шквалистым ветром.