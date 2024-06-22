В Казани открылась библиотека городов БРИКС+

В субботу, 22 июня, в историческом павильоне на территории «Казанской ярмарки» открыли библиотеку Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Делегаты Международного форума мэров подарили книги на родных языках для коллекции.
Мэр Казани Ильсур Метшин передал в фонд библиотеки произведения поэта Габдуллы Тукая и роман Льва Толстого «Война и мир». Гости из Эфиопии подарили стихи и сказки Александра Пушкина, а турецкая делегация — поэму «Маснави-йи ма'нави» Джалала ад-Динома Руми.
После участники ассоциации заложили аллею дружбы перед павильоном, где появилась библиотека. Члены организации посадили 25 именных яблонь, которые зацветут пурпурно-красными цветами, сообщает мэрия Казани.