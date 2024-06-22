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В Казани открылась библиотека городов БРИКС+

Участники поделились книгами из разных стран.

Источник: мэрия Казани

В субботу, 22 июня, в историческом павильоне на территории «Казанской ярмарки» открыли библиотеку Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Делегаты Международного форума мэров подарили книги на родных языках для коллекции.

Мэр Казани Ильсур Метшин передал в фонд библиотеки произведения поэта Габдуллы Тукая и роман Льва Толстого «Война и мир». Гости из Эфиопии подарили стихи и сказки Александра Пушкина, а турецкая делегация — поэму «Маснави-йи ма'нави» Джалала ад-Динома Руми.

После участники ассоциации заложили аллею дружбы перед павильоном, где появилась библиотека. Члены организации посадили 25 именных яблонь, которые зацветут пурпурно-красными цветами, сообщает мэрия Казани.

литература
БРИКС