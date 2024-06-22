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МЧС Беларуси назвало разрешенные места для купания на онлайн-карте

МЧС Беларуси создало онлайн-карту разрешенных мест для купания.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Беларуси назвало разрешенные места для купания на онлайн-карте. Интерактивная карта опубликована на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что при помощи карты можно найти подходящее, а также безопасное место для купания. В МЧС обратили внимание на то, что водоемы, указанные на карте, обследованы, очищены от посторонних предметов. Кроме того, там имеются буйки, которые обозначают границы заплыва. Также есть информационные стенды, кабинки для переодевания, навесы, работают спасатели.

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