МЧС Беларуси назвало разрешенные места для купания на онлайн-карте

Сообщается, что при помощи карты можно найти подходящее, а также безопасное место для купания. В МЧС обратили внимание на то, что водоемы, указанные на карте, обследованы, очищены от посторонних предметов. Кроме того, там имеются буйки, которые обозначают границы заплыва. Также есть информационные стенды, кабинки для переодевания, навесы, работают спасатели.