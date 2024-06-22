Движение в центре Минска ограничат в воскресенье из-за репетиции парада

«С 22:00 до 00:00 вводится ограничение движения всех видов транспорта по улице Даумана, Старовиленскому тракту, а также на участке проспекта Машерова от улицы Даумана до улицы Тимирязева».
В столичной ГАИ просят автомобилистов с пониманием отнестись к введенным перекрытиям улиц и заранее планировать маршрут своего движения.
Подготовка к параду
На окраине белорусской столицы проводятся тренировки военной техники. В связи с этим каждый вторник, начиная с 4:50 утра и до прохождения колонн военной техники, поэтапно перекрываются дороги. По этой же причине изменены и некоторые маршруты столичного общественного транспорта.