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Движение в центре Минска ограничат в воскресенье из-за репетиции парада

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Движение ограничат на два часа в центре Минска в воскресенье 23 июня в связи с репетицией парада ко Дню Независимости, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

«С 22:00 до 00:00 вводится ограничение движения всех видов транспорта по улице Даумана, Старовиленскому тракту, а также на участке проспекта Машерова от улицы Даумана до улицы Тимирязева».

говорится в сообщении.

В столичной ГАИ просят автомобилистов с пониманием отнестись к введенным перекрытиям улиц и заранее планировать маршрут своего движения.

Подготовка к параду

На окраине белорусской столицы проводятся тренировки военной техники. В связи с этим каждый вторник, начиная с 4:50 утра и до прохождения колонн военной техники, поэтапно перекрываются дороги. По этой же причине изменены и некоторые маршруты столичного общественного транспорта.