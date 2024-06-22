Движение в центре Минска ограничат в воскресенье из-за репетиции парада

На окраине белорусской столицы проводятся тренировки военной техники. В связи с этим каждый вторник, начиная с 4:50 утра и до прохождения колонн военной техники, поэтапно перекрываются дороги. По этой же причине изменены и некоторые маршруты столичного общественного транспорта.