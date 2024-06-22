Историк: Минск уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы ВОВ

«В прошлом году мы называли цифры, которые были определены Генеральной прокуратурой совместно с историками, архивистами… Сегодня эти цифры увеличились в разы. Мы говорим, что не менее 12 348 населенных пунктов (против 9,2 тысячи ранее — ред.) пострадали в годы Великой Отечественной войны — уничтожены, сожжены, разрушены. И 288 населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни. А год ровно тому назад говорили о 216 населенных пунктах», — заявил Лакиза.