И мы счастливы: Кишинев вошел в топ-200 самых счастливых городов мира

Кишинев вошёл в топ-200 самых счастливых городов мира. Столица Молдовы занимает 191 место, согласно рейтингу Happy City Index.
Рейтинг составляется ежегодно, оценивание проводится на основе пяти критериев — граждане, управление, окружающая среда, экономика и мобильность. В список попали города с населением не менее 300 тысяч человек.
Наивысший балл Кишинёв набрал по критерию «экономика» — 309 баллов. В общей сложности молдавская столица набрала 1310 баллов, пишет agora.md.
В тройке лидеров в рейтинге самых счастливых городов мира — город Орхус (Дания), Цюрих (Швейцария) и Берлин (Германия).