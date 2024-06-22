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И мы счастливы: Кишинев вошел в топ-200 самых счастливых городов мира

Наивысший балл Кишинёв набрал по критерию «экономика» — 309 баллов, а в общей сложности молдавская столица набрала 1310 баллов.

Источник: Комсомольская правда

Кишинев вошёл в топ-200 самых счастливых городов мира. Столица Молдовы занимает 191 место, согласно рейтингу Happy City Index.

Рейтинг составляется ежегодно, оценивание проводится на основе пяти критериев — граждане, управление, окружающая среда, экономика и мобильность. В список попали города с населением не менее 300 тысяч человек.

Наивысший балл Кишинёв набрал по критерию «экономика» — 309 баллов. В общей сложности молдавская столица набрала 1310 баллов, пишет agora.md.

В тройке лидеров в рейтинге самых счастливых городов мира — город Орхус (Дания), Цюрих (Швейцария) и Берлин (Германия).