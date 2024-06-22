Вода в более 70% колодцев в Молдовы не соответствует санитарным нормам

По данным ведомства, вода в более 70% колодцев не соответствуют санитарным нормам.
«Ситуация существенно ухудшилась после недавних обильных осадков. Мы настоятельно рекомендуем населению провести дезинфекцию колодцев и использовать для питья и приготовления пищи только кипяченую или бутилированную воду».
Эксперты ANSP отмечают, что наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в восьми районах республики: Ново-Аненском, Каушанском, Фалештском, Штефан-Водском, Унгенском, Рышканском, Хынчештском и Оргеевском.
По информации агентства, результаты мониторинга качества источников питьевой воды в последние годы показывают достаточно высокий уровень несоответствия как по химическим, так и по микробиологическим показателям.