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Вода в более 70% колодцев в Молдовы не соответствует санитарным нормам

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Сильные дожди, прошедшие в Молдове в начале июня, могли повлиять на качество воды в колодцах, заявляют специалисты Национального агентства общественного здоровья (ANSP).

Источник: Sputnik.md

По данным ведомства, вода в более 70% колодцев не соответствуют санитарным нормам.

«Ситуация существенно ухудшилась после недавних обильных осадков. Мы настоятельно рекомендуем населению провести дезинфекцию колодцев и использовать для питья и приготовления пищи только кипяченую или бутилированную воду».

говорится в заявлении агентства.

Эксперты ANSP отмечают, что наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в восьми районах республики: Ново-Аненском, Каушанском, Фалештском, Штефан-Водском, Унгенском, Рышканском, Хынчештском и Оргеевском.

По информации агентства, результаты мониторинга качества источников питьевой воды в последние годы показывают достаточно высокий уровень несоответствия как по химическим, так и по микробиологическим показателям.

экология