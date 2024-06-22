Директор Брестской крепости рассказал о ситуации со списком наследия ЮНЕСКО

«Надеемся, что результат будет положительным. Но даже отрицательный результат будет тоже результатом: тогда мы увидим (настоящее — ред.) отношение к Победе советского народа, к его решающему вкладу в Великой Отечественной войне… Это будет, мне кажется, вопиющий случай, который расставит все на свои места. Но думаю, что ЮНЕСКО — организация все-таки достаточно взвешенно относящаяся к истории. Все-таки хочется надеяться, что будет положительный результат», — сказал Коркотадзе.