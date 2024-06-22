Директор Брестской крепости рассказал о ситуации со списком наследия ЮНЕСКО

Генеральная прокуратура Белоруссии в феврале сообщила, что внесла предложение в Совет министров республики относительно включения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее крепость как фортификационное сооружение XIX — начала XX века было включено в предварительный список ЮНЕСКО, но в 2016—2017 годах ее исключили, предположительно, из-за наличия на территории монументов Великой Отечественной войны. А до 2021 года действовал мораторий на внесение в список ЮНЕСКО объектов, связанных с событиями военной истории. Прокуратура сейчас предложила довести до мирового сообщества Брестскую крепость не в качестве форта XIX века, а как мемориал Великой Отечественной войны.
«Надеемся, что результат будет положительным. Но даже отрицательный результат будет тоже результатом: тогда мы увидим (настоящее — ред.) отношение к Победе советского народа, к его решающему вкладу в Великой Отечественной войне… Это будет, мне кажется, вопиющий случай, который расставит все на свои места. Но думаю, что ЮНЕСКО — организация все-таки достаточно взвешенно относящаяся к истории. Все-таки хочется надеяться, что будет положительный результат», — сказал Коркотадзе.
Он также в целом указал на важность проводимой работы по включению Брестской крепости в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Сейчас много говорят о фальсификации истории. Пусть они у себя там (на Западе — ред.) фальсифицируют. Нам главное — в наших странах не допустить этого, воспитать поколение, которое хорошо знает свою историю. Если мы будем ее хорошо знать — нам не страшна никакая фальсификация извне», — подчеркнул собеседник.