Врач Дмитрий Тарасов, рассказал, как правильно загорать

Уральская погода достаточно капризна и непостоянна. Летом может быть холодно как осенью, а осенью, наоборот, тепло, как будто на дворе июль, а не сентябрь. Когда человеку холодно, ему нужно погреться, например, позагорать, ведь это отличный способ укрепить иммунитет, поднять настроение и восполнить дефицит витамина D. Однако, как в и любом другом случае, стоит знать меру. О том, как правильно загорать рассказал Дмитрий Тарасов, главный врач челябинской ГКБ № 1.
Итак, лучше всего наслаждаться солнышком в утренние или же вечерние часы, когда его яркость не такая сильная как днём, а, соответственно, ниже риск получить солнечный удар или ожог.
Не следует загорать натощак или же сразу после еды. Лучше всего подождать около полутора часов после приёма или же начать загорать за этот же промежуток, но только до еды. Иначе, создаётся нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Для загорания выбирайте места без сильного ветра, чтобы не пропустить момент теплового удара. Начинать загорать лучше с 5−10 минут. Потом промежутки можно увеличить до часа или даже двух. Только обязательно делайте перерывы каждые 15 минут, уходя в тень.
Также, когда загораете, то обязательно надевайте на нос солнцезащитные очки для того, чтобы избежать повреждений тонкой кожи от ультрафиолета.
Если загорать не планируете, то летом лучше отдать предпочтение лёгкой, но закрытой одежде: брюкам, рубашкам с длинным рукавом или платьям. Детям всегда покупайте только закрытый купальный костюм.
При выборе защитного крема для детей стоит следовать нескольким правилам: он не должен содержать красителей, парфюмерных отдушек, спирта или спиртосодержащих продуктов.
«Лучше покупать крем с физическими средствами защиты в составе — цинком и диоксидом титана. Удобнее наносить средство в формате спрея, а не крема», — отмечает медик.