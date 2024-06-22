Врач Дмитрий Тарасов, рассказал, как правильно загорать

Уральская погода достаточно капризна и непостоянна. Летом может быть холодно как осенью, а осенью, наоборот, тепло, как будто на дворе июль, а не сентябрь. Когда человеку холодно, ему нужно погреться, например, позагорать, ведь это отличный способ укрепить иммунитет, поднять настроение и восполнить дефицит витамина D. Однако, как в и любом другом случае, стоит знать меру. О том, как правильно загорать рассказал Дмитрий Тарасов, главный врач челябинской ГКБ № 1.