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Синоптики продлили штормовое предупреждение на Среднем Урале до 24 июня

В Свердловской области продлено штормовое предупреждение до 24 июня.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 66% 757 мм рт. ст. +31°
Источник: РИА "Новости"

На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней, града и штормового ветра.

«По данным синоптиков, 23 и 24 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

22 июня на регион обрушилась непогода. Сильнейший дождь прошел в большинстве районах Екатеринбурга, включая Академический, ВИЗ, Уралмаш и другие.

«Буквально за две минуты затопило весь ЕКАД», — рассказал порталу очевидец. По словам других, на улице Нагорной ветер повалил дерево, оно упало прямо на проезжую часть.