Синоптики продлили штормовое предупреждение на Среднем Урале до 24 июня

На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней, града и штормового ветра.
«По данным синоптиков, 23 и 24 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
22 июня на регион обрушилась непогода. Сильнейший дождь прошел в большинстве районах Екатеринбурга, включая Академический, ВИЗ, Уралмаш и другие.
«Буквально за две минуты затопило весь ЕКАД», — рассказал порталу очевидец. По словам других, на улице Нагорной ветер повалил дерево, оно упало прямо на проезжую часть.