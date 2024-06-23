Грозы, град, шквал и жара до +39 ожидаются на большей территории Казахстана

Ночью в горных районах, днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35−37 градусов. На большей части области сохранится высокая, в северной половине области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара до 36 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.