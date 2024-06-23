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Легче не станет: Жителей Молдовы ждет пекло в +33 градуса — стало известно, когда жара пойдёт на спад

Прогноз погоды от синоптиков на воскресенье, 23 июня 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 66% 757 мм рт. ст. +31°
Источник: Комсомольская правда

Пережили субботнее пекло, теперь самое время рассказать о погодке на воскресенье, 23 июня. Спойлер — легче не станет. Но расскажем обо всем по порядку.

Ночью синоптики нам прогнозируют до 21 градуса со знаком «плюс», утром будет 24 градуса выше ноля.

Днем нас ждет жара в 33 градуса, будет солнечно, осадков не обещают. Вечером ожидается до 30 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−7 метров в секунду.

Ждем следующей недели, когда жара немного пойдет на спад — во вторник ожидается всего 26 градусов выше ноля.