Легче не станет: Жителей Молдовы ждет пекло в +33 градуса — стало известно, когда жара пойдёт на спад

Пережили субботнее пекло, теперь самое время рассказать о погодке на воскресенье, 23 июня. Спойлер — легче не станет. Но расскажем обо всем по порядку.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 21 градуса со знаком «плюс», утром будет 24 градуса выше ноля.
Днем нас ждет жара в 33 градуса, будет солнечно, осадков не обещают. Вечером ожидается до 30 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−7 метров в секунду.
Ждем следующей недели, когда жара немного пойдет на спад — во вторник ожидается всего 26 градусов выше ноля.