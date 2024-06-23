Какой сегодня праздник: 23 июня

Что интересного произошло 23 июня
23 июня — единый профессиональный праздник для всех государственных служащих мира. Еще 20 декабря 2002 года 57 Сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию о провозглашении 23 июня Днем государственной службы ООН и призвала государства — члены ООН определить этот день в каждой стране. В 2013-м году указом президента в Казахстане этот день также утвержден Днем государственного служащего. Таким образом профессиональный праздник обрели свыше 90 тысяч казахстанцев, занятых на государственной службе.
Сегодня в мире отмечается Международный олимпийский день. Впервые идея об установлении праздничного дня, посвященного олимпийскому движению, прозвучала в 1947 году в Стокгольме на 41-й сессии Международного олимпийского комитета. На выбор даты повлияло то, что в этот день в 1894 году на Международном конгрессе по проблемам физического воспитания в Париже Пьер де Кубертен объявил о разработанных организационных основах Олимпийских игр.
В Казахстане сегодня отмечается профессиональный праздник — День полиции. В 1992 году Верховный совет Республики Казахстан принял закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». В 2007 году указом главы государства 23 июня было официально утверждено Днем полиции. В этот день сотрудникам органов внутренних дел вручают государственные награды и поощрения.
Сегодня отмечается Международный день вдов. Это официальное празднование Организации Объединенных Наций, которое проводится 23 июня каждого года. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2010 года, а первое празднование состоялось в 2011 году. Международный день вдов направлен на повышение осведомленности о проблеме вдовства во всем мире. Он был инициирован Фондом Лумбы в 2005 году в ознаменование того дня, когда в 1954 году мать основателя Фонда стала вдовой. Фонд Лумбы — это лондонская международная неправительственная организация, основанная Лордом Раджем Лумбой в 1998 году. Мать Лумбы овдовела в возрасте 37 лет и самостоятельно вырастила семерых детей.
А еще сегодня День оживающих музеев в Америке. А этот день музеи в США становятся еще более захватывающими и интерактивными. Отмечается, что день оживления музеев не стоит воспринимать с буквальной точки зрения. Музей предоставляет снимки прошлых времен и культур и сохраняет их таким образом, чтобы они оживали в нашем сознании, чтобы мы могли лучше понять нашу историю и тех, кто был до нас.
Исторические события 23 июня в мире
1803-й — Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно;
1846-й — бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон;
1860-й — образована Секретная служба США;
1865-й — завершилась Гражданская война в США.
Исторические события 23 июня в Казахстане
2001-й — в столице открыта «SOS Kinderdorf — Детская деревня Астана»;
2006-й — в Усть-Каменогорске ученым из Караганды Александром Борисенко презентована уникальная установка по очистке технологических газов, способная не только очищать вредные промышленные отходы, но и получать из них полезные вещества.
Дни рождения знаменитостей 23 июня в мире
В 1889 году родилась Анна Ахматова — русская поэтесса, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века;
в 1910 году родился Жан Ануй — французский драматург («Путешественник без багажа», «Дикарка», «Жаворонок»);
в 1972 году родился Зинедин Зидан — французский футболист, трижды признанный лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003).
Кто родился 23 июня в Казахстане
В 1941 году родился Есмухан Обаев — художественный руководитель РГКП «Казахский государственный академический театр драмы им. М. Ауэзова»;
в 1955 году родилась Нурзада Ташимова — актриса Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева.
День смерти знаменитостей 23 июня в мире
В 1995 году умер Анатолий Тарасов — советский хоккейный и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР;
в 2003 году умер Александр Сидельников — советский хоккейный вратарь, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Европы;
в 2004 году умер Владо Байич — югославский военачальник, Народный герой Югославии;
в 2013 году умер Арлен Ильин — математик, академик РАН, профессор;
в 2019 году умерла Александра Дорохина — советская и российская актриса театра и кино;
в 2022 году умер Юрий Шатунов — певец, солист группы «Ласковый май».
23 июня в православном календаре
Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи. В этом году он приходится на 23 июня.
Сегодня православные христиане чтят память священномученика Тимофея, который служил в IV веке епископом в городе Пруссе и за праведный образ жизни и духовную чистоту получил дар чудотворения от Господа. Он за свою жизнь обратил к вере Христовой многих язычников. Император Юлиан Отступник, который жестоко преследовал христиан, узнал о Тимофее Прусском и заключил его в темницу. Но святитель и там продолжал проповедовать и распространять христианскую веру. Император тогда приказал обезглавить епископа.
Мощи Тимофея Прусского впоследствии были перенесены в Константинополь. У гробницы Тимофея свершались чудеса. Святого Тимофея в народе почитали и за то, что именно в этот день, 23 июня, случались разного рода знамения, которые предвещали в основном плохое, но они были важные, потому что люди получали возможность подготовиться к неприятным событиям.
Лунный календарь
2−3-й лунный день, растущая Луна в знаке Рак. Энергетически сильный день. Необходима как физическая, так и умственная активность. Вялость и апатия могут привести к неприятным последствиям. Держите под контролем эмоции и избегайте неприятных впечатлений. Решение финансовых вопросов лучше отложить на другое время.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Алексей, Анна, Антонина, Василий, Иван, Илья, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.