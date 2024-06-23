Какой сегодня праздник: 23 июня

Сегодня отмечается Международный день вдов. Это официальное празднование Организации Объединенных Наций, которое проводится 23 июня каждого года. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2010 года, а первое празднование состоялось в 2011 году. Международный день вдов направлен на повышение осведомленности о проблеме вдовства во всем мире. Он был инициирован Фондом Лумбы в 2005 году в ознаменование того дня, когда в 1954 году мать основателя Фонда стала вдовой. Фонд Лумбы — это лондонская международная неправительственная организация, основанная Лордом Раджем Лумбой в 1998 году. Мать Лумбы овдовела в возрасте 37 лет и самостоятельно вырастила семерых детей.