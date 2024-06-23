Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя

Вечером в Уфе и окрестностях города прошёл сильный ливень. В соцсетях публикуют фотографии и видео, как затопило территорию аэропорта, улицы Уфы, площадки перед крупными торговыми центрами.
«Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена», — сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Собеседник отметил, что аэропорт «Уфа» принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.