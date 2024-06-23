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Уфимский аэропорт подтопило после сильного дождя

УФА, 22 июн — РИА Новости. Вода скопилась на некоторых участках территории уфимского аэропорта, но предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

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Источник: © РИА Новости

Вечером в Уфе и окрестностях города прошёл сильный ливень. В соцсетях публикуют фотографии и видео, как затопило территорию аэропорта, улицы Уфы, площадки перед крупными торговыми центрами.

«Службы аэропорта оперативно устраняют последствия интенсивного дождя, результатом которого стали скопления воды на некоторых участках аэродромной территории. Взлетно-посадочная полоса не затоплена», — сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Собеседник отметил, что аэропорт «Уфа» принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.