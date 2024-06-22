Митрополита УПЦ Ионафана освободили на Украине по ходатайству патриарха Кирилла

Ионафан был осужден 7 августа 2023 года на пять лет лишения свободы за оправдание действий России на Украине и посягательство на территориальную целостность страны. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), иерарх распространял среди верующих пропагандистские листовки, в которых призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Адвокаты осужденного настаивали, что листовки были подброшены во время обыска сотрудниками СБУ.