Митрополита УПЦ Ионафана освободили на Украине по ходатайству патриарха Кирилла

«22 июня 2024 года по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву», — говорится в сообщении.
Суд над митрополитом
Ионафан был осужден 7 августа 2023 года на пять лет лишения свободы за оправдание действий России на Украине и посягательство на территориальную целостность страны. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), иерарх распространял среди верующих пропагандистские листовки, в которых призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Адвокаты осужденного настаивали, что листовки были подброшены во время обыска сотрудниками СБУ.
Глава Русской православной церкви 9 августа 2023 года направил обращение в связи с осуждением митрополита Ионафана к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций.
Пока продолжалось рассмотрение апелляции, владыка Ионафан находился под домашним арестом. В марте этого года Тульчинская епархия УПЦ сообщила, что митрополит перенес инсульт. 18 июня Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому.
Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. На законодательном уровне в стране готовится запрет канонической Украинской православной церкви.