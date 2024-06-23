Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждая третья мама Уфы выходит из декретного отпуска через полтора года после родов

Каждая девятая мама Уфы выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам.

Источник: РИА "Новости"

Каждая девятая мама Уфы выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором участвовали матери детей, которым не исполнилось 10 лет.

По данным опроса, 32 процента женщин находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, а 57 — до трех лет. Одна из девяти уфимок призналась, что не брала отпуск и сразу после больничного по беременности и родам выходила работать.

При этом 85 процентов уфимок, которые отказались от декретного отпуска, решили это самостоятельно. Шесть процентов попросил об этом работодатель.

Среди тех жительниц башкирской столицы, кто ушел в декретный отпуск, каждая третья по его окончании меняет работу или увольняется. 32 процента выходят вовремя, 26 — раньше положенного срока, но по собственной инициативе. Десять процентов — по просьбе начальства.

Женщины, которые брали отпуск трех лет, чаще увольняются по его окончании.

занятость