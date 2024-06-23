Каждая третья мама Уфы выходит из декретного отпуска через полтора года после родов

Каждая девятая мама Уфы выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором участвовали матери детей, которым не исполнилось 10 лет.
По данным опроса, 32 процента женщин находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, а 57 — до трех лет. Одна из девяти уфимок призналась, что не брала отпуск и сразу после больничного по беременности и родам выходила работать.
При этом 85 процентов уфимок, которые отказались от декретного отпуска, решили это самостоятельно. Шесть процентов попросил об этом работодатель.
Среди тех жительниц башкирской столицы, кто ушел в декретный отпуск, каждая третья по его окончании меняет работу или увольняется. 32 процента выходят вовремя, 26 — раньше положенного срока, но по собственной инициативе. Десять процентов — по просьбе начальства.
Женщины, которые брали отпуск трех лет, чаще увольняются по его окончании.