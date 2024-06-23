Белорусский синоптик Рябов предупредил про неустойчивую погоду с 24 по 30 июня

Рябов сообщил, что, согласно предварительной информации, в начале второй половины недели метеоусловия существенно не изменятся, так как Беларусь останется под влиянием погожего антициклона. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. В утренние часы возможны слабые туманы. Ветер окажется северо-восточный. В четверг, 27 июня, ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Днем в Витебске будет от +16 градусов, а в Бресте воздух прогреется до +25 градусов. В пятницу, 28 июня, прогнозируется от +10 по восточной части и до +23 градусов по юго-западной.