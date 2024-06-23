Белорусский синоптик Рябов предупредил про неустойчивую погоду с 24 по 30 июня

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил про неустойчивую погоду с 24 по 30 июня, в последнюю неделю первого месяца лета.
Он уточнил, что в начале недели сохранится неустойчивая погода. Будет преобладать переменная облачность. В понедельник на большей территории страны, а во вторник по ее восточной части ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер окажется западный, западный-умеренный. Ночью и утром возможен туман. В понедельник, 24 июня, в ночное время ожидается от +10 до +15 градусов, днем будет от +16 до +21 градуса. Во вторник, 25 июня, воздух прогреется от +20 до +24 градусов.
Синоптик добавил, что с середины недели за погоду в Беларуси будет отвечать погожий антициклон, центр которого находится над Балтийским морем. Указанный антициклон стабилизирует погоду. Осадков не ожидается, ветер будет северо-западный. В среду, 26 июня, ночью температура воздуха окажется от +10 до +15 градусов. В дневные часы будет от +18 по северо-восточной части и до +25 градусов по западной.
Рябов сообщил, что, согласно предварительной информации, в начале второй половины недели метеоусловия существенно не изменятся, так как Беларусь останется под влиянием погожего антициклона. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. В утренние часы возможны слабые туманы. Ветер окажется северо-восточный. В четверг, 27 июня, ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Днем в Витебске будет от +16 градусов, а в Бресте воздух прогреется до +25 градусов. В пятницу, 28 июня, прогнозируется от +10 по восточной части и до +23 градусов по юго-западной.
Синоптик рассказал, что в последние выходные июня в Беларуси будет преобладать переменная облачность, но дождей и гроз в большинстве районов не прогнозируется. Однако они возможны по южной части страны. Ветер окажется восточным. В субботу, 29 июня, в ночное время прогнозируется от +10 до +15 градусов, днем — до +23 градусов. В воскресенье, 30 июня, воздухе прогреется до +24 градусов.