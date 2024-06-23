Какой сегодня день: 23 июня

Знаете ли вы, что 23 июня родилась известная поэтесса Серебряного века Анна Ахматова? О том, чем еще ознаменовано 23 июня, — в справке Sputnik.
Что произошло 23 июня
В 1846 году бельгиец Адольф Сакс получил патент на музыкальный инструмент саксофон.
В 1868 году изобретатель Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку.
В 1894 году в Париже по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный олимпийский комитет (МОК).
В 1944 году началась операция «Багратион».
В 1994 году на экраны в США вышел фильм «Форрест Гамп».
В 1998 году впервые в мире была произведена пересадка клетки человеческого мозга.
Также отмечаются Международный Олимпийский день и День балалайки — праздник музыкантов-народников.
Кто родился 23 июня
Поэтесса Анна Ахматова (1889−1966).
Актриса Фрэнсис Макдорманд (1957).
Певец Валерий Меладзе (1965).
Футболист Зинедин Зидан (1972).
Фигуристка Александра Трусова (2004).
23 июня в православном календаре.
В этот день православные чтут память святителя Иоанна — митрополита Тобольского, священномученика Тимофея, преподобного Силуана — схимника Печерского. Также празднуется собор Сибирских святых и собор Рязанских святых. Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия — епископа Рязанского.
Именины
23 июня именины у Тимофея, Павла, Николая, Семена, Макара, Иннокентия, Кузьмы, Игнатия, Ильи, Ивана, Василия, Андрея, Алексея, Александра, а также у Анны и Антонины.