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Какой сегодня день: 23 июня

Этот день является 175-м в григорианском календаре. До конца года остается 191 день.

Знаете ли вы, что 23 июня родилась известная поэтесса Серебряного века Анна Ахматова? О том, чем еще ознаменовано 23 июня, — в справке Sputnik.

Что произошло 23 июня

В 1846 году бельгиец Адольф Сакс получил патент на музыкальный инструмент саксофон.

В 1868 году изобретатель Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку.

В 1894 году в Париже по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный олимпийский комитет (МОК).

В 1944 году началась операция «Багратион».

В 1994 году на экраны в США вышел фильм «Форрест Гамп».

В 1998 году впервые в мире была произведена пересадка клетки человеческого мозга.

Также отмечаются Международный Олимпийский день и День балалайки — праздник музыкантов-народников.

Кто родился 23 июня

Поэтесса Анна Ахматова (1889−1966).

Актриса Фрэнсис Макдорманд (1957).

Певец Валерий Меладзе (1965).

Футболист Зинедин Зидан (1972).

Фигуристка Александра Трусова (2004).

23 июня в православном календаре.

В этот день православные чтут память святителя Иоанна — митрополита Тобольского, священномученика Тимофея, преподобного Силуана — схимника Печерского. Также празднуется собор Сибирских святых и собор Рязанских святых. Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия — епископа Рязанского.

Именины

23 июня именины у Тимофея, Павла, Николая, Семена, Макара, Иннокентия, Кузьмы, Игнатия, Ильи, Ивана, Василия, Андрея, Алексея, Александра, а также у Анны и Антонины.