Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 23 июня, когда ждут знамение

Православная церковь 23 июня вспоминает святого Тимофея. В народе отмечают Тимофеев день. Однако у праздника существует еще одно название — Знамение Тимофея. Согласно приметам, 23 июня могут случаться разного рода знамения, которые предвещают что-то плохое.
Что нельзя делать 23 июня
Не рекомендуется открывать окно, так как счастье может покинуть дом. Нельзя заглядывать в чужие окна. Считается, что можно забрать себе чужие неудачи и беды. Не следует ругаться и провоцировать ссоры. Предки верили, что можно лишиться удачи. Запрещено оставлять грязную посуду на столе. Это связано с тем, что могут возникнуть проблемы в финансовых делах.
Что можно делать 23 июня
По традиции, указанной даты боялись, так как могли произойти знамения, которые не предвещали ничего хорошего. Кроме того, 23 июня ходили друг к другу в гости. Считалось, чем веселее пройдет день, тем больше радостных событий будет в жизни.
Согласно приметам, солнечный день предсказывает плохую погоду. Кроме того, на ухудшение погоды указывают листья липы в каплях сока. В том случае, если вороны сидят нахохлившись, то ждали дождя.