Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 23 июня, когда ждут знамение

Не рекомендуется открывать окно, так как счастье может покинуть дом. Нельзя заглядывать в чужие окна. Считается, что можно забрать себе чужие неудачи и беды. Не следует ругаться и провоцировать ссоры. Предки верили, что можно лишиться удачи. Запрещено оставлять грязную посуду на столе. Это связано с тем, что могут возникнуть проблемы в финансовых делах.