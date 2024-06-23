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Две полосы будут недоступны на участке улицы Маршала Тухачевского с 24 июня

Две полосы будут недоступны на участке ул. Маршала Тухачевского с 24 июня 2024 года до 12 апреля 2025 в связи с проведением работ по строительству объектов метрополитена, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 24 июня 2024 года до 12 апреля 2025 года на участке ул. Маршала Тухачевского будут недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена в СЗАО», — говорится в сообщении.

Так, ограничение введут на участке ул. Маршала Тухачевского от ул. Народного Ополчения до д. 25, корп. 1 по ул. Маршала Тухачевского с 24 июня 2024 года до 12 апреля 2025 года круглосуточно, две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе за счет перепуска на встречное направление.