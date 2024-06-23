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Сколько иностранных туристов приезжают в Алматы

Свыше 2 миллионов туристов посетили Алматы за прошлый год, из них более 500 тысяч — иностранцы, передает Tengri Travel со ссылкой на данные акимата Алматы.

По словам замакима Алишера Абдикадырова, которого цитирует пресс-служба городского акимата, иностранные туристы в половине случаев приезжают в мегаполис ради гастрономии.

«За прошлый год город посетили более 2 миллионов туристов, из них 540 тысяч были иностранными».

сказал он.

При этом Абдикадыров пояснил, что туризм становится все более значимой отраслью для города с экономической точки зрения.

«Только налогов за прошлый год было собрано почти 72 миллиарда тенге, что составляет 160 миллионов долларов. Рост составил 64 процента».

подчеркнул замакима.

Он отметил, что туризм обеспечивает «активную отдачу, большую занятость». Более 80 тысяч человек трудятся в этой сфере.

туризм и отдых