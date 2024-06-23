День Святой Троицы празднуют сегодня православные христиане

У этого праздника нет фиксированной даты, День Святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи и 10-й после Вознесения Господня.
Именно Троицу считают днем образования вселенской Церкви. Праздник Троицы корнями уходит в конец IV века, когда, в 381 году, на Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе.
Согласно евангельскому преданию, на Троицу явился Бог Святой Дух — третья ипостась Господа. Спустя 49 дней после воскрешения Иисуса он сошел на апостолов. Благодаря этому событию ученики Христа обрели дар пророчества и исцеления, способности исцелять и нести Слово Божие на разных языках.
В День Святой Троицы принято украшать дома и церкви зеленью и цветами, главным символом праздника считаются ветки березы.
На Троицу принято посещать храмы, в которых священники служат традиционную Божественную литургию и Великую вечерню, прославляя Сошествие Святого Духа. Дома накрывается пышный стол для родных и друзей, главным блюдом на котором считается каравай, а вторым по значимости — пирог с рыбной начинкой. Также хозяйки готовят к празднику другую выпечку — блины, пирожки, печенье. А помимо этого — подают блюда из мяса, овощей и круп, посыпая их, при этом, свежей зеленью.