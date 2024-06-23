День Святой Троицы празднуют сегодня православные христиане

На Троицу принято посещать храмы, в которых священники служат традиционную Божественную литургию и Великую вечерню, прославляя Сошествие Святого Духа. Дома накрывается пышный стол для родных и друзей, главным блюдом на котором считается каравай, а вторым по значимости — пирог с рыбной начинкой. Также хозяйки готовят к празднику другую выпечку — блины, пирожки, печенье. А помимо этого — подают блюда из мяса, овощей и круп, посыпая их, при этом, свежей зеленью.