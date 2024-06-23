Дожди и грозы могут испортить воскресный отдых южноуральцев

В воскресенье, 23 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением, кратковременные дожди, грозы, местами сильные. Температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14, при грозах шквалистое усиление до 25.