Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и грозы могут испортить воскресный отдых южноуральцев

В воскресенье, 23 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением, кратковременные дожди, грозы, местами сильные.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 70% 757 мм рт. ст. +26°

В воскресенье, 23 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением, кратковременные дожди, грозы, местами сильные. Температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14, при грозах шквалистое усиление до 25.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха днем составит от +26 до +28 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду, при грозе порывы до 13.

День Ангела сегодня, 23 июня, у Александра, Алексея, Антонины, Василия, Ивана, Николая, Никона, Тимофея и Феофана.

Между прочим, 23 июня 2024 года отмечают день Святой Троицы. Согласно народным приметам, сегодня нельзя замышлять недоброе, хвастаться и сплетничать. Тому, кто нарушит запрет, грозят многие лишения, включая нищету и болезни.