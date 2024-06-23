Дожди и грозы могут испортить воскресный отдых южноуральцев

В воскресенье, 23 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснением, кратковременные дожди, грозы, местами сильные. Температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14, при грозах шквалистое усиление до 25.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха днем составит от +26 до +28 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду, при грозе порывы до 13.
День Ангела сегодня, 23 июня, у Александра, Алексея, Антонины, Василия, Ивана, Николая, Никона, Тимофея и Феофана.
Между прочим, 23 июня 2024 года отмечают день Святой Троицы. Согласно народным приметам, сегодня нельзя замышлять недоброе, хвастаться и сплетничать. Тому, кто нарушит запрет, грозят многие лишения, включая нищету и болезни.