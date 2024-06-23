Ряд автобусных маршрутов изменится в Москве с 29 июня

Также с 29 июня маршрут № 103 продлевается через станцию метро «Аминьевская» до Яблоневого сада. Автобусы № 645 будут ходить до станции метро «Щелковская», а № 641 — до станции метро «Аминьевская». Для проезда к станции МЦД-4 «Матвеевская» пассажиры могут пользоваться автобусами № 219, 325 и 329. Для проезда к Матвеевскому — № 219 и 341.