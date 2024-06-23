Ряд автобусных маршрутов изменится в Москве с 29 июня

«C 29 июня автобусы в сторону станции Московских центральных диаметров (МЦД) “Серп и Молот” идут без оттянутого разворота на ул. Пруд-Ключики. Время в пути уменьшится, а автобусы будут ходить регулярнее», — говорится в сообщении.
Также с 29 июня маршрут № 103 продлевается через станцию метро «Аминьевская» до Яблоневого сада. Автобусы № 645 будут ходить до станции метро «Щелковская», а № 641 — до станции метро «Аминьевская». Для проезда к станции МЦД-4 «Матвеевская» пассажиры могут пользоваться автобусами № 219, 325 и 329. Для проезда к Матвеевскому — № 219 и 341.
«С 29 июня добавляется остановка “Метро “Сходненская” для автобусов № 199 и 212 у выхода пять. Автобусы будут останавливаться вместе с маршрутами № 368, 432 и 678”, — отметили в Дептрансе.
В пресс-службе подчеркнули, что с 29 июня высадка на конечной остановке «Северная» для автобусов № 23 в Зеленограде станет обязательной. Это позволит автобусам отстаиваться между рейсами и улучшит регулярность движения на маршруте.