Жители Новосибирска назвали худшие открытые бассейны в городе

Портал BFM-Новосибирск провел анализ рейтингов открытых бассейнов города, основываясь на 2ГИС, выявив самые худшие, по мнению посетителей.
Так, развлекательный комплекс «Румба пляж» на Учительской, 49а получил общую оценку 2,8 звезды из 5 возможных. Некоторые посетители отметили высокий уровень чистоты и порядка, а некоторые, напротив, написали свое недовольство из-за старых лежаков.
Следующую позицию занимает оздоровительный комплекс «Локомотив» в Заельцовском Парке, 1 к2. Оценка — 2,9 звезды из 5. Одной из местных жительниц не понравилось то, что вода оказалась холодной, также слишком мало установлено столик.
Аналогичную оценку получила и база отдыха «Престиж», что на Приморской, 1Б. По словам горожан, дополнительных лежаков и полотенец нет, а детский бассейн не наполняют водой.
Напомним, что в Новосибирске началась неделя аномальной жары.