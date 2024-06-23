Жители Новосибирска назвали худшие открытые бассейны в городе

Следующую позицию занимает оздоровительный комплекс «Локомотив» в Заельцовском Парке, 1 к2. Оценка — 2,9 звезды из 5. Одной из местных жительниц не понравилось то, что вода оказалась холодной, также слишком мало установлено столик.