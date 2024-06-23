Греческие СМИ: Туристы из Казахстана устроили пожар на острове Гидра

Офицеры пожарного подразделения также взяли показания на борту судна у членов его экипажа и пассажиров, требуя, среди прочего, договора аренды на конкретный рейс и информацию о том, знал ли владелец яхты о существовании на борту фейерверков. Кроме того, власти запросили лицензию на запуск фейерверков — которой не было — и указали, где и когда они были приобретены.