Греческие СМИ: Туристы из Казахстана устроили пожар на острове Гидра

Единственный лесной участок на засушливом острове Гидра, расположенном у восточного побережья Пелопоннеса, предположительно загорелся из-за фейерверка, выпущенного с мега-яхты, на которой находились туристы. Тринадцать членов экипажа мегаяхты были арестованы в субботу по обвинению в лесном пожаре, который, по словам мэра Гидры Гиоргоса Кукудакиса, произошел в пятницу около полуночи.
Прогулочное судно, обозначенное в сообщениях СМИ как арендованное судно «Персефона», также было конфисковано береговой охраной Греции, когда оно стояло на якоре у юго-восточной пристани в районе Афин в субботу.
Добровольческий пожарный отряд оперативно прибыл в труднодоступный район на лодке, несмотря на бурное море. Благодаря дополнительной поддержке с воздуха, прибывшей рано утром в субботу, пожарные взяли под контроль пожар, в результате которого сгорела часть единственного на острове соснового леса в отдаленном районе Бисти.
По данным пожарной охраны, все подозреваемые, идентифицированные на момент публикации как граждане Греции, должны предстать перед местным прокурором в Пирее в воскресенье по обвинению в разжигании по неосторожности пожара, причинившего значительный ущерб, ответственность за который недавно был ужесточена в результате пересмотра уголовного кодекса.
По имеющимся данным Tovima, мегаяхту арендовала группа из отдыхающих из Казахстана.
Остров Гидра, расположенный у восточного побережья провинции Пелопоннес, известна как исторический и живописный остров, который, по сути, представляет собой скалу, с очень небольшим количеством растительности и только одним главным поселением, на котором запрещено движение транспортных средств.
Офицеры пожарного подразделения также взяли показания на борту судна у членов его экипажа и пассажиров, требуя, среди прочего, договора аренды на конкретный рейс и информацию о том, знал ли владелец яхты о существовании на борту фейерверков. Кроме того, власти запросили лицензию на запуск фейерверков — которой не было — и указали, где и когда они были приобретены.
Большая часть Греции находится в состоянии повышенной готовности из-за погодных условий, которые благоприятствуют вспышке лесных пожаров — ежегодного летнего бедствия в этой восточно-средиземноморской стране.
Агентства Reuters и The Guardian также пишут об индиденте, однако гражданство туристов не указывается.
Агентство Kazinform запросили информацию о гражданах с яхты в МИД РК.