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Греческие СМИ: Туристы из Казахстана устроили пожар на острове Гидра

Власти Греции арестовали 13 членов экипажа и пассажиров яхты в субботу после того, как фейерверк, запущенный с судна, предположительно спровоцировал лесной пожар на острове Гидра, передает агентство Kazinform со ссылкой на греческое СМИ Tovima.

Источник: AP 2023

Единственный лесной участок на засушливом острове Гидра, расположенном у восточного побережья Пелопоннеса, предположительно загорелся из-за фейерверка, выпущенного с мега-яхты, на которой находились туристы. Тринадцать членов экипажа мегаяхты были арестованы в субботу по обвинению в лесном пожаре, который, по словам мэра Гидры Гиоргоса Кукудакиса, произошел в пятницу около полуночи.

Прогулочное судно, обозначенное в сообщениях СМИ как арендованное судно «Персефона», также было конфисковано береговой охраной Греции, когда оно стояло на якоре у юго-восточной пристани в районе Афин в субботу.

Добровольческий пожарный отряд оперативно прибыл в труднодоступный район на лодке, несмотря на бурное море. Благодаря дополнительной поддержке с воздуха, прибывшей рано утром в субботу, пожарные взяли под контроль пожар, в результате которого сгорела часть единственного на острове соснового леса в отдаленном районе Бисти.

По данным пожарной охраны, все подозреваемые, идентифицированные на момент публикации как граждане Греции, должны предстать перед местным прокурором в Пирее в воскресенье по обвинению в разжигании по неосторожности пожара, причинившего значительный ущерб, ответственность за который недавно был ужесточена в результате пересмотра уголовного кодекса.

По имеющимся данным Tovima, мегаяхту арендовала группа из отдыхающих из Казахстана.

Остров Гидра, расположенный у восточного побережья провинции Пелопоннес, известна как исторический и живописный остров, который, по сути, представляет собой скалу, с очень небольшим количеством растительности и только одним главным поселением, на котором запрещено движение транспортных средств.

Офицеры пожарного подразделения также взяли показания на борту судна у членов его экипажа и пассажиров, требуя, среди прочего, договора аренды на конкретный рейс и информацию о том, знал ли владелец яхты о существовании на борту фейерверков. Кроме того, власти запросили лицензию на запуск фейерверков — которой не было — и указали, где и когда они были приобретены.

Большая часть Греции находится в состоянии повышенной готовности из-за погодных условий, которые благоприятствуют вспышке лесных пожаров — ежегодного летнего бедствия в этой восточно-средиземноморской стране.

Агентства Reuters и The Guardian также пишут об индиденте, однако гражданство туристов не указывается.

Агентство Kazinform запросили информацию о гражданах с яхты в МИД РК.