Топ-5 новостей в Молдове на 23 июня

1. Легче не станет: Жителей Молдовы ждет пекло в +33 градуса — стало известно, когда жара пойдёт на спад.
2. Добрые дела в Молдове под запретом: В Кишиневе фермеру не разрешили раздать людям персики бесплатно — их просто пришлось выкинуть.
3. В Молдову от мобилизации теперь бегут толпами: На молдавско-украинской границе установили рекорд — разом задержали 47 уклонистов.
4. Ярмарки выходного дня в Кишиневе: Жара отпугнула покупателей, продавцы массово собираются в отпуска, радуются только те, кто торгует овощами-фруктами, сейчас их время.
5. Саранча атакует Молдову: уже пострадало 100 гектаров полей — урожай под угрозой.