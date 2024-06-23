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Топ-5 новостей в Молдове на 23 июня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 23 июня 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 79% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

1. Легче не станет: Жителей Молдовы ждет пекло в +33 градуса — стало известно, когда жара пойдёт на спад.

2. Добрые дела в Молдове под запретом: В Кишиневе фермеру не разрешили раздать людям персики бесплатно — их просто пришлось выкинуть.

3. В Молдову от мобилизации теперь бегут толпами: На молдавско-украинской границе установили рекорд — разом задержали 47 уклонистов.

4. Ярмарки выходного дня в Кишиневе: Жара отпугнула покупателей, продавцы массово собираются в отпуска, радуются только те, кто торгует овощами-фруктами, сейчас их время.

5. Саранча атакует Молдову: уже пострадало 100 гектаров полей — урожай под угрозой.

торговля
сельское хозяйство
экология