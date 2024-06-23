Почти без дождя: омичам пообещали неделю настоящего лета

Последняя неделя июня в Омске будет жаркой. По данным Gismeteo, уже в понедельник, 24 июня, температура воздуха поднимется до +29 градусов, но ожидается облачная погода, и во второй половине дня снова пройдут дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Во вторник, 25 июня, будет не так жарко — до +26 градусов, но ветер усилится до 15 метров в секунду.