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Южноуральцев предупредили о мощном ветре до 25 метров в секунду

В воскресенье, 23 июня, мы рекомендуем жителям Челябинской области запастись зонтами, ведь на регион вновь обрушатся дожди с грозами. Днём будет дуть южный ветер, который при грозах усилится аж до 25 метров в секунду. Воздух при этом прогреется до +30 градусов. Как долго «прогостят» осадки на Южном Урале, рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 79% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Pchela.News

Дожди и грозы не оставят в покое Челябинскую область и в понедельник, 24 июня. В этот день станет чуть прохладнее: температура упадёт до +26 градусов, а на западе региона — до +18. Погодную картину дополнит порывистый северо-западный ветер.

В столице региона сегодня также пройдут дожди с грозами, возможен даже град. Столбики термометров покажут +26…+28 градусов. В первый день новой недели в городе также будут царствовать осадки, а дневная температура воздуха составит +24…+26 градусов. Кроме того, подует слабый северо-западный ветерок.

Сейчас самый разгар лета и многие жители Южного Урала строят планы на отпуск. Совсем недавно наш корреспондент побывала в Калининграде и Зеленоградске, откуда привезла яркие фотографии и поделилась, чем эти города могут привлечь челябинского туриста.

А если вы хотите поближе познакомиться с родным регионом, то мы рекомендуем обратить внимание на наш репортаж, в котором корреспондент «Пчелы» рассказала о своём путешествии в Касли, а также о том, чем там можно заняться.

Смена обстановки, безусловно, полезна для нервной системы и дарит много новых эмоций и впечатлений. Но в тоже время организм подвергается стрессу из-за изменений режима и климата. Поэтому важно не забывать о правильном рационе питания. А чем лучше питаться во время разных видов поездок, мы делились ранее.