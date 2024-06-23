Южноуральцев предупредили о мощном ветре до 25 метров в секунду

Дожди и грозы не оставят в покое Челябинскую область и в понедельник, 24 июня. В этот день станет чуть прохладнее: температура упадёт до +26 градусов, а на западе региона — до +18. Погодную картину дополнит порывистый северо-западный ветер.
В столице региона сегодня также пройдут дожди с грозами, возможен даже град. Столбики термометров покажут +26…+28 градусов. В первый день новой недели в городе также будут царствовать осадки, а дневная температура воздуха составит +24…+26 градусов. Кроме того, подует слабый северо-западный ветерок.
Сейчас самый разгар лета и многие жители Южного Урала строят планы на отпуск. Совсем недавно наш корреспондент побывала в Калининграде и Зеленоградске, откуда привезла яркие фотографии и поделилась, чем эти города могут привлечь челябинского туриста.
А если вы хотите поближе познакомиться с родным регионом, то мы рекомендуем обратить внимание на наш репортаж, в котором корреспондент «Пчелы» рассказала о своём путешествии в Касли, а также о том, чем там можно заняться.
Смена обстановки, безусловно, полезна для нервной системы и дарит много новых эмоций и впечатлений. Но в тоже время организм подвергается стрессу из-за изменений режима и климата. Поэтому важно не забывать о правильном рационе питания. А чем лучше питаться во время разных видов поездок, мы делились ранее.