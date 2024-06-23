Приморье мобилизует дополнительную технику для борьбы с наводнением

С учетом прогнозов о продолжении дождей и возможном подъеме уровня воды в ближайшие дни, власти уверяют в наличии достаточного количества сил и средств для борьбы с наводнением. Основная часть используемой техники была приобретена благодаря поддержке правительства края. Губернатор подчеркнул готовность к быстрому реагированию и предоставлению дополнительных ресурсов по запросу от муниципальных властей.