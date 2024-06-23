Приморье мобилизует дополнительную технику для борьбы с наводнением

Для преодоления последствий интенсивных осадков, обрушившихся на север Приморского края, мобилизованы дополнительные ресурсы, включая технику, оборудование и квалифицированные кадры. В связи с угрозой усиления паводков в регионе были сформированы специализированные группы, готовые к немедленному развертыванию в зонах чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба правительств края.
В субботу, 22 июня, губернатор Олег Кожемяко выехал в районы, наиболее пострадавшие от стихии, и провел встречу в Лесозаводске с руководителями муниципалитетов и ответственными лицами из различных ведомств.
В ходе совещания было отмечено, что населенные пункты Новокрещенка, Олон и Красный Яр оказались изолированы из-за подтоплений. Для связи с этими территориями организованы лодочные переправы, а местные жители обеспечены всеми необходимыми товарами первой необходимости. В Дальнереченске проводится откачка воды с использованием мобильных насосных станций.
С учетом прогнозов о продолжении дождей и возможном подъеме уровня воды в ближайшие дни, власти уверяют в наличии достаточного количества сил и средств для борьбы с наводнением. Основная часть используемой техники была приобретена благодаря поддержке правительства края. Губернатор подчеркнул готовность к быстрому реагированию и предоставлению дополнительных ресурсов по запросу от муниципальных властей.
Представители краевого министерства транспорта и Примавтодора сообщили, что работы по восстановлению проездов начнутся как только позволят погодные условия, поскольку сейчас дороги непроходимы из-за затоплений.