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В ближайшие пять дней в Пермском крае ожидается похолодание

Столбики термометров опустятся до +15 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 79% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

После умеренно теплой погоды в Пермском крае ожидаются дожди и значительное похолодание. По данным Пермского гидрометцентра, температурный фон в ближайшие пять дней будет ниже климатической нормы.

Уже в воскресенье, 23 июня, в связи с выходом южного циклона в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди, сопровождаемые грозой и усилением ветра до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов, в Перми до +22.

Пик похолодания на территории Прикамья придется на вторник, 25 июня. В этот день максимальная температура воздуха не превысит +12…+17 градусов. В Перми ожидается не выше +15.