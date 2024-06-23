В ближайшие пять дней в Пермском крае ожидается похолодание

Уже в воскресенье, 23 июня, в связи с выходом южного циклона в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди, сопровождаемые грозой и усилением ветра до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов, в Перми до +22.