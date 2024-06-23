В ближайшие пять дней в Пермском крае ожидается похолодание

После умеренно теплой погоды в Пермском крае ожидаются дожди и значительное похолодание. По данным Пермского гидрометцентра, температурный фон в ближайшие пять дней будет ниже климатической нормы.
Уже в воскресенье, 23 июня, в связи с выходом южного циклона в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди, сопровождаемые грозой и усилением ветра до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов, в Перми до +22.
Пик похолодания на территории Прикамья придется на вторник, 25 июня. В этот день максимальная температура воздуха не превысит +12…+17 градусов. В Перми ожидается не выше +15.